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Зеленський: ​Росія планує нарощувати виробництво балістичних і крилатих ракет

Також РФ отримує щомісяця десятки балістичних ракет від Північної Кореї.

Зеленський: ​Росія планує нарощувати виробництво балістичних і крилатих ракет
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Росія отримує від Північної Кореї десятки балістичних ракет на місяць і планує збільшувати власне виробництво ракетного озброєння. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після доповіді Головного управління розвідки на засіданні Ставки.

За словами глави держави, ГУР доповідало про плани Росії щодо виробництва балістичних і крилатих ракет. Зеленський зазначив, що заплановані обсяги виробництва свідчать про підготовку не до миру.

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"Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. І це вкрай небезпечно не тільки для України", – сказав президент.

Він наголосив, що використання північнокорейських ракет у війні проти України допомагає КНДР удосконалювати свою зброю. За словами Зеленського, це створює додаткові загрози не лише для України та Європи, а й для країн регіону поблизу Корейського півострова.

Президент заявив, що Україні потрібен чіткий паритет у ракетних можливостях, аби мати змогу відповідати на російську загрозу. Він закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та Італію розглянути можливість збільшення постачання відповідного озброєння.

"Дзеркальні відповіді – це абсолютно справедливо", – наголосив Зеленський.

Також президент закликав повернутися до обговорення можливості знищення російських пускових установок балістичних ракет. За його словами, відповідні технології є у західних країн, і Україна має отримати їх для посилення власної оборони.

"Щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні", – заявив глава держави.

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