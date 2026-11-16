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Україна застосувала санкції проти семи суден російського тіньового флоту та шести росіян, які сприяють примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

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Зазначається, що підсанкційні судна залучені до регулярного перевезення великих обсягів зброї, боєприпасів, військової та іншої техніки для росіян.

Більшість суден належать ТОВ «М лізинг» та ТОВ «МГ-флот», які вже під санкціями України, Європейського Союзу, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії. П’ять кораблів перебувають під санкціями США, з них два – також під обмеженнями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

«Ці сім суден регулярно возять російській армії зброю, боєприпаси та техніку. Санкції повинні обмежити можливість суден заходити в порти й отримувати необхідні послуги. Наступний крок – санкції проти їхніх капітанів: хто веде такі судна, відповідатиме особисто», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного пакета увійшли російські посадовці, які сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі.

Серед підсанкційних осіб – заступниця керівника Федеральної служби судових приставів Росії Валентина Казакова, яка вже перебуває під санкціями США, та начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Краснодарському краю Олег Агарков, проти якого запровадила обмеження Канада.

Україна надасть партнерам усю інформацію для повної синхронізації цих санкцій у міжнародних юрисдикціях.