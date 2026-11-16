Марін Ле Пен заявила, що Франція продовжить надавати допомогу Україні, якщо її оберуть

Ле Пен попросила посла передати Зеленському, що вона готова зустрітися з ним у Брюсселі або Парижі.

Лідерка ультраправих сил Франції Марін Ле Пен заявила, що Франція продовжуватиме надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу, якщо її оберуть президентом наступної весни.

Про це пише Reuters.

У заяві після зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком, Ле Пен зазначила, що Франція не має бюджету, щоб допомогти Україні більше фінансово, але вона зобов'язалась виконати вже взяті на себе зобов'язання перед Україною, включаючи спільний кредит Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро.

Згідно із заявою, Ле Пен сказала послу передати президенту України Володимиру Зеленському, що вона буде готова зустрітися з ним у Брюсселі або Парижі, тоді як Омельченко у своїй заяві заявив, що Ле Пен запросили відвідати Україну.

Омельченко розповів, що вони з Ле Пен обговорили свої точки зору щодо вступу України до ЄС та НАТО, а також співпрацю в цифровому, ядерному та оборонному секторах.

Марін Ле Пен вважається фаворитом на президентських виборах у Франції наступного року, а опитування показують, що вона переможе у першому турі.