У Молдові затримали жителя Бендер, який міг воювати на боці терористичної організації "ДНР"

За даними молдовських прокурорів, житель Бендер міг воювати на боці проросійського терористичного угруповання у 2019–2022 роках.

У міжнародному аеропорту Кишинева правоохоронці затримали 45-річного жителя міста Бендери, якого підозрюють в участі у бойових діях на боці угруповання "ДНР" упродовж 2019–2022 років.

Про це повідомила молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на дані прокуратури.

За інформацією слідства, чоловік входив до складу військового підрозділу в Донецьку та був відзначений нагородою за свою діяльність. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

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Водночас молдовська влада не розголошує ім’я затриманого, назву підрозділу, до якого він міг належати, та обставини отримання нагороди. Також не уточнюють, за якою саме статтею Кримінального кодексу йому висунули підозру.

У розслідуванні молдовської служби Радіо Свобода йдеться, що жителів Придністровського регіону, зокрема тих, хто мав російське громадянство, вербували через соціальні мережі. За участь у війні проти України на боці Росії їм пропонували гроші та різні пільги.

У матеріалі також згадується, що до повномасштабного вторгнення Росії один із бойовиків угруповання "ДНР" залишив його лави та таємно виїхав на підконтрольну Україні територію.

Згідно з Кримінальним кодексом Молдови, участь у збройному конфлікті як найманця карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.