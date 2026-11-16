Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

У Молдові затримали жителя Бендер, який міг воювати на боці терористичної організації "ДНР"

За даними молдовських прокурорів, житель Бендер міг воювати на боці проросійського терористичного угруповання у 2019–2022 роках.

У Молдові затримали жителя Бендер, який міг воювати на боці терористичної організації "ДНР"
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У міжнародному аеропорту Кишинева правоохоронці затримали 45-річного жителя міста Бендери, якого підозрюють в участі у бойових діях на боці угруповання "ДНР" упродовж 2019–2022 років.

Про це повідомила молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на дані прокуратури.

За інформацією слідства, чоловік входив до складу військового підрозділу в Донецьку та був відзначений нагородою за свою діяльність. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Реклама

Водночас молдовська влада не розголошує ім’я затриманого, назву підрозділу, до якого він міг належати, та обставини отримання нагороди. Також не уточнюють, за якою саме статтею Кримінального кодексу йому висунули підозру.

У розслідуванні молдовської служби Радіо Свобода йдеться, що жителів Придністровського регіону, зокрема тих, хто мав російське громадянство, вербували через соціальні мережі. За участь у війні проти України на боці Росії їм пропонували гроші та різні пільги.

У матеріалі також згадується, що до повномасштабного вторгнення Росії один із бойовиків угруповання "ДНР" залишив його лави та таємно виїхав на підконтрольну Україні територію. 

Згідно з Кримінальним кодексом Молдови, участь у збройному конфлікті як найманця карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies