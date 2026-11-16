Україна, США та європейські партнери домовилися про нову зустріч у Берліні щодо переговорів із РФ

Переговорні групи провели розмову за участю представників Франції, Німеччини, Британії, Італії, Польщі, ЄС і НАТО.

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Українська, американська та європейська переговорні групи провели чергову розмову на рівні команд. За її підсумками домовилися зустрітися в Берліні в межах Коаліції охочих, щоб напрацювати спільні кроки в переговорному процесі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, до розмови онлайн долучилися представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Європейську сторону вперше представили в повному складі ті, хто братиме участь у перемовинах із Росією.

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Серед учасників були представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії, Євроради й НАТО.

Зеленський назвав розмову непростою, однак зазначив, що її результатом стала домовленість про зустріч у Берліні.

"Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні. [...] В Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", – сказав президент.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав уряди країн ЄС активізувати свою участь у мирному процесі. Він наголосив, що Європа має стати повноцінною та постійною учасницею цих переговорів.

Україна давно наполягала на необхідності залучення Європи, але Штати і Росія готовності до цього не демонстрували. На минулому раунді перемовин американські представники погодилися з важливістю участі європейців, які раніше брали участь лише в консультаціях, але не в безпосередніх перемовинах.