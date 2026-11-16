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Зеленський: Росія підготувалася до нового удару

Президент закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги ввечері 16 листопада, вночі та протягом наступного дня.

Зеленський: Росія підготувалася до нового удару
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Росія підготувалася до нового удару по Україні. Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, вночі та протягом 17 листопада.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе", – наголосив Зеленський.

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