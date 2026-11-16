Зеленський: Росія підготувалася до нового удару

Росія підготувалася до нового удару по Україні. Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, вночі та протягом 17 листопада.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.
"Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе", – наголосив Зеленський.
- Під час засідання Ставки доповідали про російські плани щодо виробництва балістичних і крилатих ракет. Росія, крім власного виробництва, отримує від Північної Кореї десятки балістичних ракет на місяць.