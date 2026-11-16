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Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України після зустрічі «Рамштайн»

Засідання Контактної групи з питань оборони України має відбутися 17 листопада.

Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України після зустрічі «Рамштайн»
українська делегація на засіданні 32-го "Рамштайну" 16 грудня 2025 року
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна очікує на нові та сильні оборонні пакети від партнерів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 16 листопада, напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн».

За словами глави держави, майбутні домовленості важливі не лише для захисту України зараз, а й як довгостроковий сигнал про підтримку з боку партнерів.

"Готуємося до зустрічі Рамштайну завтра. Потрібні нові і сильні оборонні пакети для України", – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що міністр оборони Євгеній Хмара братиме участь у засіданні. Окремо глава держави обговорив із ним українські далекобійні удари.

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