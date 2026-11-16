Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції Ради Євросоюзу. Яким запам’ятається 1727-й день повномасштабної війни.

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Близько 23.30 год 16 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

У місті лунали звуки вибухів. Мер столиці написав, що працюють сили ППО.

За попередніми даними, є влучання в Північний та Південний мости в Києві.

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У Комишувасі на Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок російської атаки 2 листопада. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Рятувальники та поліцейські працювали на місці атаки два тижні. За цей час росіяни одинадцять разів обстріляли селище. Девʼять разів безпосередньо по місцю проведення робіт. Внаслідок цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників. Також пошкоджена техніка.

Експерти провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти. Ще четверо людей, яких врятували у перші години після обстрілу, в лікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Найбільше росіяни атакували на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 листопада – в новині.

Сьогодні, 16 листопада, російська армія атакувала два підприємства у Чернігові.

Загиблих двоє, постраждалих – четверо, у обласній поліції зазначили, що ворог завдав ударів по підприємству та автокооперативу.

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Упродовж дня російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення.

Найбільше постраждав Дніпро.

Після російського удару по енергетичних об’єктах Дніпро залишилося без електроенергії. Знеструмлення також торкнулося частини споживачів у трьох районах області, повідомила група ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Насамперед електропостачання повертають системам водо- й теплопостачання та соціальним об’єктам.

На Броварщині внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них - неповнолітня.

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території приватного домоволодіння.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

Рада Євросоюзу 16 листопада запровадила санкції проти 30 фізичних осіб та двох організацій у відповідь на втручання Росії в інформаційне середовище та зловмисну діяльність у кіберпросторі.

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Під санкції потрапило московське "Агентство соціального проєктування" (Social Design Agency, SDA), яке займається зв'язками з громадськістю та політичними технологіями. За даними Ради ЄС, компанія реалізує масштабні проєкти з маніпулювання інформацією та втручання, які фінансуються, спрямовуються й контролюються адміністрацією президента Росії.

До санкційного списку також внесли 24 співробітників агентства, причетних до розробки та реалізації так званих "європейської контркампанії" та "української контркампанії".

Крім того, обмеження запровадили проти російських телеведучих Віталія Єлісєєва та Петра Марченка, блогера й військового оглядача Юрія Подоляки, а також Чея Боуза з міжнародної редакції RT. У Раді ЄС зазначили, що вони поширювали наративи, які виправдовують і підтримують агресивну війну Росії проти України.

Ще одним об'єктом санкцій стало проросійське хакерське угруповання NoName057(16), яке виникло у березні 2022 року.

Більше інформації – в новині.

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