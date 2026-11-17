Через нічний російський обстріл у Києві є зміни у роботі громадського транспорту. Рух поїздів метро між станціями «Осокорки»-«Червоний хутір» призупинили, також змінили рух транспорту через Північний та Південний мости.
Як розповіли у КМДА, унаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземному інфраструктуру метрополітену. Тому на «зеленій» гілці рух поїздів метро між станціями «Осокорки»-«Червоний хутір» призупинили. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями «Сирець» – «Видубичі».
У разі оголошення повітряної тривоги усі підземні станції працюють як укриття.
Також унаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами.
Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінений.
Рух автобусів організовано:
- №№ 21, 73, 101 через Подільський мостовий перехід до ст.м. «Контрактова площа»;
- №№ 22-ТД, 22-ТЛ, 91-Т через Дарницький залізничний міст.
- Збільшено кількість автобусів №-22ТЛ.
- № 31-ТР по вул. Глибочицькій до ст.м. « Лукʼянівська».
Рух тролейбусів організовано:
- № 31 ст.м. «Лукянівська» — ст.м. «Почайна»;
- №30 вул. Кадетський гай — ст.м. «Почайна»;
- № 44 вул. Північна — вул. Олександра Архіпенка.
Збільшено кількість тролебусів №50.
- Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах,