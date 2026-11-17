Рух поїздів метро між станціями «Осокорки»-«Червоний хутір» призупинили, також змінили рух транспорту через Північний та Південний мости.

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Через нічний російський обстріл у Києві є зміни у роботі громадського транспорту. Рух поїздів метро між станціями «Осокорки»-«Червоний хутір» призупинили, також змінили рух транспорту через Північний та Південний мости.

Як розповіли у КМДА, унаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземному інфраструктуру метрополітену. Тому на «зеленій» гілці рух поїздів метро між станціями «Осокорки»-«Червоний хутір» призупинили. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями «Сирець» – «Видубичі».

У разі оголошення повітряної тривоги усі підземні станції працюють як укриття.

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Також унаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами.

Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінений.

Рух автобусів організовано:

№№ 21, 73, 101 через Подільський мостовий перехід до ст.м. «Контрактова площа»;

№№ 22-ТД, 22-ТЛ, 91-Т через Дарницький залізничний міст.

Збільшено кількість автобусів №-22ТЛ.

№ 31-ТР по вул. Глибочицькій до ст.м. « Лукʼянівська».

Рух тролейбусів організовано:

№ 31 ст.м. «Лукянівська» — ст.м. «Почайна»;

ст.м. «Лукянівська» — ст.м. «Почайна»; №30 вул. Кадетський гай — ст.м. «Почайна»;

вул. Кадетський гай — ст.м. «Почайна»; № 44 вул. Північна — вул. Олександра Архіпенка.

Збільшено кількість тролебусів №50.