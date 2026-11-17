Сили оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

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Розпочалася 1728-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Як розповіли у Генштабі, вчора противник завдав двох ракетних ударів, 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9018 дронів-камікадзе та здійснили 2284 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Нескучне, Нова Січ, Писарівка, Лужки, Кучерівка, Яструбщина, Сопич, Безсалівка, Яблунівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Гірки, Середина-Буда, Прогрес, Бруски, Миропілля, Вовківка, Сімейчине, Іскрисківщина, Вільна Слобода, Козаче, Атинське Сумської області; Лісківщина Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Хотінь, Пустогород та Битиця.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши вісім КАБ, та здійснив 18 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили чотири атаки поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано чотири атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка.

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Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку штурмові дії не зафіксовані.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.