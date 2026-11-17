Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 17 людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Балаклії поранено 6 людей, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. У Харкові зазнали поранень жінки 47 і 43 років та 50-річний чоловік. У с. Капитолівка Оскільської громади поранено чоловіків 46 і 19 років, отримав гостру реакцію на стрес 49-річний чоловік. В с. Велика Бабка Чугуївської громади поранено 59-річного чоловіка, а у м. Люботин зазнав гострої реакції на стрес 63-річний чоловік. У м. Ізюм отримав поранення 63-річний чоловік, і у сел. Мала Данилівка поранено 67-річного чоловіка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 ракет;

1 РСЗВ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

61 БпЛА (тип встановлюється).

Реклама

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, 2 цивільні підприємства, зоомагазин, 13 автомобілів.

В Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок у сел. Золочів та багатоквартирний будинок у с. Калинове.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у сел. Великий Бурлук, складську будівлю в сел. Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено 4 магазини, 4 автомобілі, приватний будинок у с. Капитолівка, пошту, 6 автомобілів, 2 приватні будинки, поштомат, електромережі в м. Балаклія, адміністративну будівлю, складську будівлю у м. Ізюм.

У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство в сел. Пересічне, цивільне підприємство, трактор, автомобіль, вантажний автомобіль у м. Мерефа, вантажний автомобіль у с. Південне, 10 автомобілів у м. Люботин, 4 приватні будинки в сел. Мала Данилівка.

У Лозівському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Башилівка.

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у с. Велика Бабка, автомобіль екстреної медичної допомоги в с. Хотімля, цивільні промислові будівлі, автомобіль у м. Чугуїв.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 142 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 69 539 людей.