Ворог пошкодив будинки, авто, пошту, театр та інші обʼєкти.

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Упродовж минулої доби через російські атаки у Херсонській області одна людина загинула, і ще троє – поранені. Ворог пошкодив будинки, авто, пошту, театр та інші обʼєкти.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Берислав, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нововоронцовка, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Приозерне, Новодмитрівка, Знам'янка, Дніпровське, Веселе, Дар'ївка, Микільське, Інгулець, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Чайчине, Інгулівка, Федорівка, Львове, Милове, Новоберислав, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили поштове відділення, будівлю театру, перукарню, торгівельний об'єкт, мопед та приватний автомобіль.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.