Протягом доби була атака на один із енергообʼєктів на території області.

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Учора наслідок обстрілів Чернігівської області загинуло троє людей.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора серед дня ворог вдарив “бандеролями” по Чернігову. Мішенню стали підприємство, гаражні приміщення та автівки.

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Ці атаки забрали життя трьох людей – двоє чоловіків загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні.

Двоє людей постраждали, вони перебувають під наглядом лікарів.

Уночі зафіксували удар росіян дроном “Гербера” по селу Корюківської громади. Пошкоджена оселя, загорілося господарське приміщення.

Протягом доби була атака на один із енергообʼєктів на території області.