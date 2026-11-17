Росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів.

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Минулої доби ворог завдав 53 удари по 16 населених пунктах Сумської області, поранено людину.

Про це повідомили у Національній поліції.

Росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів.

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У Глухівська громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовано 60-річну жінку. Пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.

У Сумській громаді після таки ударного безпілотника пошкоджено два приватні будинки.

У Степанівській громаді ракетний удар пошкодив інфраструктуру підприємства, скління вікон будівлі навчального закладу та багатоквартирного житлового будинку.

У Краснопільській громаді внаслідок ударів КАБами пошкоджено 10 приватних будинків.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції і вибухотехніки. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, вилучали докази воєнних злочинів.