Минулої доби ворог завдав 53 удари по 16 населених пунктах Сумської області, поранено людину.
Про це повідомили у Національній поліції.
Росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів.
У Глухівська громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовано 60-річну жінку. Пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.
У Сумській громаді після таки ударного безпілотника пошкоджено два приватні будинки.
У Степанівській громаді ракетний удар пошкодив інфраструктуру підприємства, скління вікон будівлі навчального закладу та багатоквартирного житлового будинку.
У Краснопільській громаді внаслідок ударів КАБами пошкоджено 10 приватних будинків.
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції і вибухотехніки. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, вилучали докази воєнних злочинів.