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У ніч на 17 листопада російська армія атакувала південь Одещини. Є ушкодження, зокрема енергообʼєкта, а також постраждала людина.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські війська знову атакували південь Одещини. Внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі", - розповів він.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже працюють над відновленням.