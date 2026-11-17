У ніч на 17 листопада російська армія атакувала південь Одещини. Є ушкодження, зокрема енергообʼєкта, а також постраждала людина.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.
"Вночі російські війська знову атакували південь Одещини. Внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі", - розповів він.
За попередніми даними, одна людина постраждала.
Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже працюють над відновленням.
- Раніше російська атака залишила без світла понад 50 тисяч родин в області.