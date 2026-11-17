Експерти Національного інституту розвитку інфраструктури вже розпочали обстеження пошкоджених уночі російськими ударами конструкцій Північного та Південного мостів через Дніпро в Києві. Для того, аби кияни могли дістатися з одного берега на інший, місто організовує додаткові маршрути громадського транспорту.

Залізниця вже збільшила кількість рейсів приміських електричок. Про це міністр інфраструктури Микола Калашник повідомив вранці в Telegram.

«Міністерство в межах своїх повноважень надає фахову й організаційну підтримку міській владі для якнайшвидшого відновлення сполучення. Коли будуть результати обстеження, готуємо спільно з міськими службами чіткий план робіт і відповіді для киян, коли й за яких умов можна буде безпечно відновити рух», – сказав він.

У ніч з 16 на 17 листопада армія Росії атакувала одночасно два мости: Північний і Південний. Обидва зазнавали атак й раніше, але не за одну атаку. По мостах через Дніпро в Києві Росія б'є з вересня.

Рух відновлювали частково або повністю після необхідних безпекових обстежень та ремонту.