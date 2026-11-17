НАБУ і САП оголосили підозру працівнику карного розшуку Києва за фабрикування справи й сприяння в вимаганні коштів з колишнього підлеглого власниці компаній, що постачали продукти для армії України за контрактами з міністерство оборони. Також підозру оголосили самій ексвласниці та ще двом людям.

За даними слідства, один з заступників керівника відділу Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Києві брав участь в вимаганні 2 млн євро. Прокуратура у дописі не називає прізвища цієї жінки, але наведені обставини дозволяють зрозуміти, що йдеться про Тетяну Глиняну, справа якої запам'яталася як «яйця по 17 гривень» за одну штуку й нещодавно була передана до суду.

Торік правоохоронець, за версією слідства, вступив у злочинну змову з колишньою власницею фірм-постачальниць для МО через її довірених осіб. Він мав забезпечити кримінальне переслідування колишнього співробітника постачальниці та заволодіти 2 млн євро, що перебували в його розпорядженні.

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Цей співробітник був обізнаний зі злочинними схемами постачання продуктів для Збройних Сил, тож після звільнення колишня керівниця «вирішила організувати його кримінальне переслідування в межах фіктивної справи», повідомили НАБУ.

«Слідством задокументовано одержання правоохоронцем понад 100 тис. євро. Ще 1 млн євро він мав отримати після того, як правоохоронці розшукають та вилучать для власниці 2 млн євро», – йдеться в повідомленні.

Про підозру повідомили 4 людям:

одному з керівників відділу Управління карного розшуку ГУ НП в м. Києві;

колишній власниці компаній-постачальниць продуктів для Міноборони;

її помічниці та бізнес-партнеру.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 189 КК (вимагання) КК України.

Досудове розслідування триває. Викриття відбулося за сприяння співробітників внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Глиняна перебуває за кордоном.