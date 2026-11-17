СБУ показала відео уражень Кримського мосту, по якому захисники вдарили вночі 17 листопада. На кадрах зафіксовано серію влучань українських дронів і потужні вибухи в районі кріплення металевих арок.

У пресслужбі СБУ повідомили, що саме бійці «Альфи» успішно відпрацювали по автомобільній частині мосту ракетами-дронами «Паляниця», після чого перекриття обвалилося в воду. На відео видно пожежу, що спалахнула після ударів.

«Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту. Ворог може скільки завгодно вихваляти свою ППО та будувати захисні рубежі, але це не врятує її стратегічні об’єкти від українських спецоперацій», – прокоментували в Службі безпеки.

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Атака на Кримський міст

Цей збудований ворогом шляхопровід, що поєднує окупований Крим із територією Росії, був атакований ще в 2022 році. Однак цього року Сили оборони повторили успішні удари.

Вночі 16 листопада вони атакували міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. А вночі 17 листопада захисники завдали значно масштабніших уражень: пошкоджено дорожнє перекриття, в море обвалилася опора. Це повпливає і на судноплавство.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з ураження готували декілька тижнів. Спершу захисники знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

Сьогодні був сьомий і ключовий етап – безпілотники уразили автомобільну частину мосту, ракети й дрони – залізничну частину. Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень.

До операції доклалися Військово-морські сили, ракетні війська і артилерія України, СБС та СБУ.