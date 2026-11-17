Українські правоохоронці викрили у Івана-Франківській області нарколабораторію. Підозрюють, що її організував іноземець.

Як розповіли у Нацполіції, 47-річний громадянин іншої країни, який наприкінці 2024 року прибув до України та оселився на Прикарпатті. Як спільника залучив місцевого жителя, з яким розподілив обов’язки.

Іноземець координував роботу групи й розпоряджався грошима від продажу заборонених речовин. Співорганізатор відповідав за придбання насіння конопель, спеціального обладнання та безпосередньо займався організацією вирощування нарковмісної рослини.

Реклама

Фото: Нацполіція Один із затриманих підозрюваних

Для цього спільники облаштували спеціальне приміщення на другому поверсі приватного будинку, де проживав один із них. Його оснастили системами вентиляції, кондиціонування, обігріву, освітлення та поливу. За допомогою спеціального обладнання підтримували необхідну температуру й вологість, створивши умови для вирощування конопель незалежно від погоди.

Упродовж кількох місяців учасники групи доглядали за рослинами. Коли коноплі досягали необхідної зрілості, фігуранти відокремлювали та висушували їхні частини для виготовлення канабісу. Частину «товару» перевозили до помешкання одного з фігурантів в Івано-Франківську, де зберігали, щоб потім продавати.

Збували канабіс через «закладки» або передавали покупцям безпосередньо під час зустрічі.

13 листопада правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД, роти поліції особливого призначення та групи оперативного реагування ГУНП в Івано-Франківській області провели шість санкціонованих обшуків за місцями проживання та в авто фігурантів.

Під час обшуків вилучили понад 1,5 кг канабісу, спецобладнання, мобільні телефони, компʼютерну техніку, 144 000 грн і 3 400 доларів та чорнові записи. Також вилучили автомобіль, який помістили на спеціальний майданчик.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків докази

На підставі зібраних доказів організатору та його спільнику повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель)

ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Обох підозрюваних затримали, суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 266 240 грн для кожного.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли брати участь у незаконному наркобізнесі. Триває збір доказів для встановлення всіх обставин та притягнення причетних до кримінальної відповідальності.