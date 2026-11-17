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Починаючи із 18:00 вчорашнього дня і протягом ночі Росія завдала по території України комбінованого удару із застосуванням дронів та ракет різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Росіяни били балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Ростовської, Орловської областей, керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з Білгородської області.

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Також РФ атакувала 306 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерово у РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено биття та подавлення трьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т та 205 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях. Станом на 13:30 атака триває.