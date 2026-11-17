Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook про участь підрозділів глибинного ураження Військово-морських сил, ракетних військ і артилерії України, 414 бригади «Птахи Мадяра», СБУ та 1 окремого центру СБС в атаці на Кримський міст, незаконно зведений окупантами.

Мадяр опублікував фото кількох засобів ураження, якими завдали ударів. «Дорога в Крим тільки з України», – написано на одному з них.

«Сакральний міст втомився, час гумових човнів», – прокоментував командувач СБС.

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Фото: Мадяр Telegram

Фото: Мадяр Telegram

Атака на Кримський міст

Цей збудований ворогом шляхопровід, що поєднує окупований Крим із територією Росії, був атакований ще в 2022 році. Однак цього року Сили оборони повторили успішні удари.

Вночі 16 листопада вони атакували міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. А вночі 17 листопада захисники завдали значно масштабніших уражень: пошкоджено дорожнє перекриття, в море обвалилася опора. Це повпливає і на судноплавство,

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з ураження готували декілька тижнів. Спершу захисники знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

Сьогодні був сьомий і ключовий етап – безпілотники уразили автомобільну частину мосту, ракети й дрони – залізничну частину. Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень.