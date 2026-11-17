Пожежу вже загасили рятувальники. На місці працюють необхідні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Наразі інформації про постраждалих не надходило.

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