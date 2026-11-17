Росіяни вдарили дроном по Хмельницькому. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Пожежу вже загасили рятувальники. На місці працюють необхідні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.
- У ніч на 17 листопада Росія кілька разів атакувала Київ балістичними ракетами. Пошкоджень зазнала інфраструктура в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах, виникли пожежі. Унаслідок удару по Оболонському району загинули двоє людей.
- Пошкоджені Південний і Північний мости, рух ними перекрили. Фахівці обстежують споруди, щоб визначити масштаб пошкоджень і строки відновлення проїзду. Також через пошкодження критичної інфраструктури в деяких районах столиці є перебої з водо- та теплопостачанням.