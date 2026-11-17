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Після масштабних знеструмлень сьогодні вранці енергетики працюють над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як розповіли в Укренерго, насамперед електроенергію повертають на об’єкти критичної інфраструктури.

Енергетики працювали над відновленням електропостачання всю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні.

Станом на ранок аварійні відключення діють у Полтавській та Харківській областях.

Роботи тривають цілодобово.