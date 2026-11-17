У лікарні залишаються 11 людей, які постраждали через вчорашні ворожі атаки на Дніпро.

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Від вчорашнього вечора ворог майже 20 разів атакував шість районів Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни били по регіону безпілотниками та ракетами.

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У Дніпрі пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура і приватна оселя.

У Павлоградському районі противник цілив по райцентру та Троїцькій громаді. Понівечені підприємство та автівки.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство та приватна оселя. У Новопільській громаді – інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. У Верхньодніпровській громаді Кам’янського району росіяни вдарили по інфраструктурі.

У Шахтарській громаді на Синельниківщині пошкоджений багатоквартирний будинок.

Ганжа додав, що 11 людей, які постраждали через вчорашні ворожі атаки на Дніпро, залишаються у лікарнях. Двоє чоловіків 26 і 47 років у тяжкому стані. Стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

Загалом через вчорашні російські удари по місту поранень дістали 20 людей. Двоє людей загинули.