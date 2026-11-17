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Сьогодні вранці, 17 листопада, у Глухові на Сумщині російський дрон влучив у службовий автомобіль правоохоронців. Двоє поліцейських отримали поранення.

Як повідомили у обласній поліції, ворожа атака сталася близько 08:30. У цей час працівники сектору реагування патрульної поліції Глухова пересувалися містом на службовому автомобілі Renault Duster. Під час руху в автівку влучив російський безпілотник на оптоволокні.

Унаслідок вибуху двоє поліцейських віком 33 та 23 роки отримали вибухові травми й осколкові поранення. Обох правоохоронців госпіталізували. Службова автівка пошкоджена та непридатна до експлуатації.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

На місці ворожого удару працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини події та документує наслідки російської атаки.