Республіканець повідомив, що планує обговорити війну попри заяви його адміністрації, що він це питання омине.

Президент США Дональд Трамп вирушив до Азії, у центрі його візиту – економічні угоди та тристоронні переговори щодо ядерної зброї за участі Росії й Китаю.

Про це повідомляє France24.

Трамп під час перебування в Китаї може зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Республіканець повідомив, що планує обговорити війну Росії в Україні під час своєї очікуваної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та російським лідером Володимиром Путіним у Китаї.

“Ми поговоримо про мою улюблену тему – Україну. Україна втрачає Україну. Росія втрачає 25 000 солдатів на місяць. Тож ми будемо говорити про це”, – заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок уранці перед від’їздом.

Трамп дав зрозуміти, що обговорюватиме війну з політиками, хоча у п’ятницю представники його адміністрації повідомили журналістам, ніби він має намір обговорити з китайським і російським колегами питання ядерного роззброєння та ситуацію навколо Ірану, але омине тему російської війни проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що ці три лідери можуть скористатися моментом для перегляду глобальних сфер впливу.

Підготовка до цього саміту викликає порівняння з Ялтинською конференцією 1945 року – зустріччю, на якій лідери США, Великої Британії та Радянського Союзу домовилися про поділ Німеччини й Берліна на чотири зони військової окупації, а також остаточно узгодили плани створення Організації Об’єднаних Націй.

Порядок денний візиту Трампа до Азії

Поїздка Трампа до Азії, що розпочинається в Манілі, а згодом продовжується в китайському технологічному центрі Шеньчжень, дає йому нагоду спробувати змінити інформаційний порядок денний і відвернути увагу від внутрішніх проблем – зокрема, порушення авіасполучення та наслідків листопадових проміжних виборів, на яких його партія втратила контроль над обома палатами Конгресу.

Суперечка навколо технологічного гіганта й виробника чипів Nvidia також накладе відбиток на візит Трампа до Китаю – попри намагання представників адміністрації применшити значення тісних зв’язків президента з Дженсеном Хуангом, який минулого тижня пішов у відставку з посади генерального директора, визнавши факт роману з особою, яку підозрюють у роботі на китайські спецслужби.

Що стосується Північної Кореї, то під час свого першого терміну Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином, проте після повернення до Білого дому йому не вдалося спонукати лідера КНДР до змістовного діалогу. Трамп намагався підготувати ґрунт для подальших переговорів із Кім Чен Ином. У серпні він дав вказівку Пентагону скоротити масштаби спільних військових навчань із Південною Кореєю.

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У розмові з журналістами перед від’їздом із Білого дому Трамп заявив, що Кім “може приїхати” до Шеньчженя, але “це залежить від президента Сі”.

Серед тих, хто супроводжуватиме Трампа в поїздці до Азії, буде Ілон Маск – очільник компаній SpaceX і Tesla.

На Філіппінах Трамп зустрінеться з лідерами країн Південно-Східної Азії, які розраховують на допомогу США у протидії агресії Пекіна в цьому регіоні. Як повідомили в Білому домі, під час перебування в Манілі Трамп планує підписати торговельну угоду з Таїландом.

Після цього він вирушить до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а на завершення поїздки відбудуться перші в історії тристоронні переговори за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна, присвячені питанням ядерних арсеналів.

Ця тристороння зустріч також приверне увагу до фактичного стану війни між США та Іраном – країною, яка часто виступає союзником Китаю та Росії. Саме цю війну багато хто вважає причиною значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах.