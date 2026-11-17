У Кишиневі хочуть бути оточеними з обох боків Євросоюзом та НАТО.

Президентка Молдови Мая Санду під час виступу на Форумі з розширення ЄС у Брюсселі відкинула твердження, що її країна певним чином складає конкуренцію іншим кандидатам на приєднання до Євросоюзу за швидкістю виконання умов.

Як пише Newsmaker, глава держави заявила, що єдина, з ким конкурує Молдова - це "сама із собою". А щодо України, в "пакеті" з якою Кишинев рухається до блоку, Санду побажала сусідці успіху в євроатлантичній інтеграції, оскільки "було б добре бути оточеними з обох боків членами Євросоюзу та НАТО".

Президентка додала, що розуміє, наскільки складно Україні проводити реформи, коли вона і вдень, і вночі зазнає обстрілів з боку Росії. Санду також звернула увагу, що росіяни "хочуть перетворити Молдову на ворожу до України країну, як Білорусь" - і це була б проблема, враховуючи, що країни ділять 1200 кілометрів спільного кордону.

За словами президентки Молдови, вступ до ЄС означає для її держави стати частиною вільного світу та зміцнити демократію.