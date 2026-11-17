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Клієнти великих банків США таких, як Chase, Bank of America, Capital One та Wells Fargo, а також сервісу Zelle повідомили про перебої в роботі сервісів.

Про це повідомляє New York Post.

За даними Downdetector.com, користувачі банків фіксували перебої в роботі онлайн-банкінгу та інших цифрових послуг.

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JPMorgan Chase заявив, що програмна помилка у власних системах уповільнила обслуговування деяких клієнтів, і, можливо, вплинула на інші банки.

У заяві JPMorgan йдеться, що клієнти «все ще мають доступ до своїх рахунків і коштів». Найбільший банк США заявив, що інші кредитори могли постраждати, через угоду з ними.

В компанії пообіцяли усунути проблеми в найкоротші терміни.

Zelle, популярний сервіс грошових переказів, зазначив, що будь-які проблеми, з якими стикаються клієнти під час надсилання платежів, пов'язані з проблемами в банках-партнерах.