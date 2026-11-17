Американський криміналіст професор Майкл Фріман в етері BBC заявив, що вважає хибним висновок судово-медичної експертизи про характер смерті у в'язниці скандального економіста, сутенера та педофіла Джеффрі Епштейна.

У 2019 році чоловіка, чия кримінальна справа згодом стане приводом для звинувачень на адресу багатьох знаменитостей, було знайдено мертвим у його камері. За офіційною версією, Епштейн наклав на себе руки.

Проте Фріман переконаний, що характер пошкоджень на шиї свідчить про те, що злочинця задушили, ймовірно, накинувши мотузку з-за спини. Водночас його версія базується виключно на фотографіях та файлах зі справи Епштейна, оскільки він ніколи не бачив тіло на власні очі.

Фріман відомий роботою у справі Джорджа Флойда, смерть якого від рук поліцейського запустила рух Black Lives Matter. Попри його досвід, висновки щодо вбивства Епштейна викликають чимало критики через те, що матеріали для дослідження йому надав брат злочинця Марк. Він упродовж багатьох років наполягає на версії, що Джеффрі Епштейн став жертвою вбивства.