Мер Кракова Лукаш Гібала заявив, що місто не витрачатиме кошти на організацію поховання Міхала Оксінського, який 7 листопада вбив зі стрілецької зброї 6 людей на центральній Ринковій площі.

Як пише Onet, забрати тіло терориста, що був ліквідований правоохоронцями, мали б його близькі. Проте перед вчиненням теракту Оксінський застрелив своїх батьків та сестру. Інші родичі поки не заявили бажання провести прощання з 24-річним чоловіком.

Зазвичай у таких випадках похорон відбувається коштом громади. Але міський центр соціальної допомоги з поваги до пам'яті жертв і через моральні переконання співробітників не збирається займатися цією справою.

Ймовірно, тіло нападника опиниться у вчених Ягеллонського університету для дослідницької роботи в галузі медицини. Мерія згодна його передати науковцям, але ті спершу мають оформити офіційний запит.