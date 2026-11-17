У Ірані заявили, що будь-які обʼєкти вважатимуть обʼєтами "подвійного призначення".

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США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

Іран пригрозив завдавати ударів у відповідь по цивільній інфраструктурі, розташованій поблизу американських або ізраїльських військових баз, якщо ці країни атакуватимуть аналогічні об’єкти на території Ісламської Республіки.

Про це пише Bloomberg.

Останні заяви Ірану свідчать про високу напруженість між сторонами: переговори зайшли в глухий кут, а атаки низької інтенсивності тривають. У вівторок Тегеран утретє менш ніж за тиждень атакував Бахрейн, намагаючись уразити американську радіолокаційну систему.

«Нове правило: будь-яка гребля, порт або електростанція поблизу американської чи ізраїльської бази вважається об’єктом подвійного призначення», — написав у вівторок у соцмережі X спікер парламенту Ірану та головний переговорник із США Мохаммад Багер Галібаф.

Галібаф відреагував на публікацію The New York Times, у якій із посиланням на неназваних аналітиків стверджувалося, що багато об’єктів водної інфраструктури в Ірані «могли бути побудовані для підтримки військового нарощування потенціалу країни».