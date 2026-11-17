Іран пригрозив завдавати ударів у відповідь по цивільній інфраструктурі, розташованій поблизу американських або ізраїльських військових баз, якщо ці країни атакуватимуть аналогічні об’єкти на території Ісламської Республіки.
Останні заяви Ірану свідчать про високу напруженість між сторонами: переговори зайшли в глухий кут, а атаки низької інтенсивності тривають. У вівторок Тегеран утретє менш ніж за тиждень атакував Бахрейн, намагаючись уразити американську радіолокаційну систему.
«Нове правило: будь-яка гребля, порт або електростанція поблизу американської чи ізраїльської бази вважається об’єктом подвійного призначення», — написав у вівторок у соцмережі X спікер парламенту Ірану та головний переговорник із США Мохаммад Багер Галібаф.
Галібаф відреагував на публікацію The New York Times, у якій із посиланням на неназваних аналітиків стверджувалося, що багато об’єктів водної інфраструктури в Ірані «могли бути побудовані для підтримки військового нарощування потенціалу країни».
- Як стверджує агенція CNN, розвідка США має інформацію про розробку Іраном плану атаки у Вашингтоні з використанням так званої "брудної бомби" або хімічної зброї.
- За даними ЗМІ, Іран має від 1500 до 2500 ракет, які може використати для ударів по американських цілях та об’єктах союзників США в разі відновлення війни.