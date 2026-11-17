Без світла мешканці Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Дніпропетровській області через ранкову російську атаку 700 000 родин залишилися без світла.

"Зранку ворог завдав нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі області. Через значні пошкодження енергообʼєктів сотні тисяч домівок залишилися без світла", – повідомили у ДТЕК.

Без світла перебувають мешканці Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.

Енергетики безперервно працюють, щоб повернути електрику. Насамперед заживлюють обʼєкти критичної інфраструктури, від яких залежить життя області.

Роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.