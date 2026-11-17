У Дніпропетровській області через ранкову російську атаку 700 000 родин залишилися без світла.
"Зранку ворог завдав нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі області. Через значні пошкодження енергообʼєктів сотні тисяч домівок залишилися без світла", – повідомили у ДТЕК.
Без світла перебувають мешканці Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.
Енергетики безперервно працюють, щоб повернути електрику. Насамперед заживлюють обʼєкти критичної інфраструктури, від яких залежить життя області.
Роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.
- В Укренерго зранку написали, що після масштабних знеструмлень сьогодні вранці енергетики працюють над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях.