Вранці російська армія атакувала Дніпро.Про удар повідомив міський голова Борис Філатов.

Спочатку міський голова повідомив про 3 поранених.

У Чечелівському районі вибило вікна у 13 багатоповерхівках, пошкоджено майже 70 приватних осель. За словами Філатова, район зазнає пошкоджень від обстрілів уже майже вп’яте, востаннє будинки тут постраждали місяць тому. Також пошкоджено тролейбус. Його та інший електротранспорт прибрали з дороги через знеструмлення міста.

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У Соборному районі пошкоджені приватні будинки та кондитерська фабрика. Вікна в місцевій гімназії вирвало з рам, у класах пошкоджені стелі. Постраждали також магазини побутових товарів.

На місцях розгортають штаби районних адміністрацій. До робіт залучені комунальні та профільні служби.

"Просто морок. Єдина втіха, що всі живі", – написав міський голова.

О 10:30 голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що поранених вже семеро.

П’ятьох постраждалих, чотирьох жінок і чоловіка, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації. Медики надають пораненим необхідну допомогу.

Через годину, об 11:30 кількість поранених зросла до 10. Ще двох чоловіків 41 і 43 років та 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов