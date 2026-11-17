Нічні повітряні атаки , 135 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, поїздка Трампа до Азії.

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Удар по Кримському мосту: Удар по Кримському мосту: автомобільний проліт обвалився у воду, є пошкодження залізничної частини

Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах, повідомили у КМДА. Близько 10:00 у ДСНС уточнили, що внаслідок удару по Оболонському району загинули двоє людей.

Станом на ранок унаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури, у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.

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У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків.

Першу хвилю балістики Росія запустила увечері, другу – після 5 години ранку.

Російський міст між Кубанню та тимчасово окупованим Кримом другу ніч поспіль зазнав атаки безпілотників.

Невдовзі після опівночі за київським часом у мережі почали поширюватися відео, на яких видно вибух та вогняну кулю над арками мосту.

Після попередньої атаки одна з арок мосту помітно деформувалася. Споруду перекрили для транспорту, але згодом окупанти відзвітували про "часткове відновлення сполучення".

Президент України Володимир Зеленський подякував оборонцям за ураження Кримського мосту. Це сьомий етап спецоперації, яку реалізовували декілька тижнів.

«Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"», – йдеться у повідомленні.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1620 окупантів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи,4 РСЗВ, 10 наземних робокомплексів тощо. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 627 040 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 листопада війська РФ вдарили балістикою по Смілі на Черкащині. Станом на ранок було відомо про шістьох постраждалих, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вранці Табурець написав, що від ночі ворог атакував Смілу вісьмома ракетами. Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в житлових будинках поруч.

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В Уманському районі через атаку РФ на українську енергетику напередодні графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

У Вінниці внаслідок влучання в автостоянку одна жінка загинула, ще одну поранено.

Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Є загиблі і травмовані.

Під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.

Через російську атаку в Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та гімназія.

Кількість поранених зросла до 10 осіб.

На Дніпропетровщині через обстріли без світла залишилися 700 000 родин.

Без світла мешканці Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.

Президент США Дональд Трамп вирушив до Азії, у центрі його візиту – економічні угоди та тристоронні переговори щодо ядерної зброї за участі Росії й Китаю.

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Республіканець повідомив, що планує обговорити війну Росії в Україні під час своєї очікуваної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та російським лідером Володимиром Путіним у Китаї.

“Ми поговоримо про мою улюблену тему – Україну. Україна втрачає Україну. Росія втрачає 25 000 солдатів на місяць. Тож ми будемо говорити про це”, – заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок уранці перед від’їздом.

Трамп дав зрозуміти, що обговорюватиме війну з політиками, хоча у п’ятницю представники його адміністрації повідомили журналістам, ніби він має намір обговорити з китайським і російським колегами питання ядерного роззброєння та ситуацію навколо Ірану, але омине тему російської війни проти України.

Більше інформації – в новині.

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