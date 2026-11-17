В ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Газпром нефтехім Салават» у Башкортостані. Як зазначають у Генштабі, це за півтори тисячі кілометрів від кордону.
Після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
«Салават» – це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.
Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери.
«Тож пожежа в Салаваті — це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які росія продовжує цю війну», – зазначили у Генштабі.
Також там наголошують, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
- Такод сьогодні Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела операцію з ураження Кримського мосту.