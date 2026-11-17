Після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

В ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Газпром нефтехім Салават» у Башкортостані. Як зазначають у Генштабі, це за півтори тисячі кілометрів від кордону.

Після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

«Салават» – це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.

Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери.

«Тож пожежа в Салаваті — це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які росія продовжує цю війну», – зазначили у Генштабі.

Також там наголошують, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.