Організація “Carbon Brief”, яка провела аналіз, покладає відповідальність за викиди CO2 на країну, яка видобуває це паливо.

Росія, Саудівська Аравія та Австралія є трьома найбільшими експортерами вуглекислого газу в історії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз даних про викопне паливо, починаючи з 1850 року, який провела компанія “Carbon Brief”.

“Carbon Brief”покладає відповідальність за викиди CO2 на країну, яка видобуває це паливо. Це відрізняється від більшості інших аналітичних досліджень, у яких відповідальність пов’язують із країнами, де безпосередньо відбувається викид.

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Росія очолює список світових експортерів викопного палива, володіючи величезними покладами вугілля, нафти та газу. Якщо врахувати обсяги CO2, що утворюються внаслідок спалювання цих експортованих ресурсів, то до кінця 2025 року на частку Росії припадало понад 70 гігатонн вуглекислого газу.

Слідом за нею йде Саудівська Аравія – один із найбільших у світі виробників нафти та газу, на рахунку якої близько 60 гігатонн експортованого CO2. Ця країна вже давно відіграє деструктивну роль на щорічних кліматичних самітах ООН.

Третє місце посідає Австралія – вона значно відстає від двох лідерів, відповідаючи за понад 25 гігатонн експортованого CO2, що лише трохи більше, ніж показник Венесуели.

Фото: Carbon Brief 10 найбільших експортерів викидів від викопного палива, 1850-2025 роки

Зараз Канберра головує на цьогорічному кліматичному саміті ООН (COP31), який вже другий тиждень триває в Туреччині. Країна досі не визначила кінцевих термінів для використання або експорту викопного палива, на яке припадає близько двох п’ятих її експорту.

Луїза Гатчінс, координаторка міжнародної коаліції “Змусити забруднювачів платити” (Make Polluters Pay), зазначила: “Цей аналіз багато говорить про те, що саме йде не так у кліматичних переговорах. Тут, на COP31, уряди стверджують, що бракує коштів для подолання кліматичної кризи, тоді як Австралія, Росія та Саудівська Аравія – країни, які нажили величезні статки на викопному паливі, – продовжують відігравати ключову політичну роль у цьому процесі, що ґрунтується на принципі консенсусу”.

“Погляньте хоча б на Австралію. Якщо врахувати експорт викопного палива, її внесок у глобальне потепління зростає більш ніж удвічі. І все ж вона є співголовою саме тих переговорів, у межах яких обговорення кліматичного фінансування знову зайшло в глухий кут”, – додає експертка.

Розрахунок того, звідки походить викопне паливо, показує світову економіку та історичну відповідальність за викиди по-новому. Країни-експортери можуть мати доволі низькі позиції у списку глобальних викидів парникових газів, оскільки ці розрахунки базуються на використанні викопного палива.

Аналіз також показує, що США та Китай – країни, де зафіксовано найбільші викиди парникових газів у світі – все ще несуть більшу відповідальність за історичні викиди, ніж Росія, Саудівська Аравія чи Австралія, оскільки вони не тільки імпортують величезну кількість викопного палива, але й спалюють власні запаси.