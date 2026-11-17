Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела операцію з ураження Кримського мосту. Про результати розповіли в СБУ та Міноборони.

За повідомленням СБУ, знищені одна з металевих арок і автомобільний проліт під нею. Залізнична частина, за попередніми даними служби, також зазнала пошкоджень.

Міністерство оборони повідомило, що обвалилися центральна арка та прольоти автомобільної частини мосту, а залізнична частина отримала пошкодження. У відомстві заявили, що внаслідок удару зруйноване коротке плече постачання з території Росії.

Спецоперація тривала близько місяця

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Спецоперація тривала близько місяця та включала сім етапів. Спершу українські сили систематично уражали російську протиповітряну оборону, після чого почали завдавати ударів по мосту. Частину атак, стверджує служба, вона провела самостійно. На фінальному етапі до операції долучилися інші складові Сил оборони.

У СБУ повідомили, що спецпризначенці "Альфи" атакували автомобільну частину мосту ракетами-дронами "Паляниця". Після удару проліт обвалився у воду.

У Міноборони розповіли, що перед фінальною атакою українські військові поетапно знищували російські системи ППО, радари та засоби радіоелектронної боротьби на шляху до цілі. За даними відомства, під час операції застосували українські безпілотники й ракети, зокрема "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

"Останні місяці Росія цілеспрямовано била по наших мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині, вважаючи це своєю перевагою. Сьогодні ми відповіли дзеркально. Це пряма відповідь за терор проти нашої інфраструктури", – сказав міністр оборони Євгеній Хмара.

Попередні ураження мосту

Нинішня атака стала четвертою атакою служби на Кримський міст. Перший із перелічених ударів стався в жовтні 2022 року: тоді на мосту підірвали вантажівку, начинену вибухівкою.

У липні 2023 року морські дрони Sea Baby атакували опори мосту.

У червні 2025-го СБУ замінувала опори споруди, а вибух пролунав під водою.

Служба заявила, що ці операції продемонстрували вразливість російських систем захисту. СБУ назвала удар черговим кроком до примушення Росії до справедливого миру.

У Генштабі розповіли про значення мосту доля ворога

Для окупаційних військ це має не лише символічне значення, зазначили у Генштабі ЗСУ. Керченський міст був важливим маршрутом постачання пального, боєприпасів, техніки й особового складу до Криму та півдня України. Після руйнування мостів через Чонгар і в Генічеську сухопутних шляхів до півострова в росіян стало менше. Чим довше рух Керченським мостом буде зупинений, тим складніше окупаційним угрупованням на півдні отримувати необхідне для ведення бойових дій.

"Символ окупації тріснув. Далі буде", – додали військові.