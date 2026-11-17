Протягом останньої доби росіяни неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах.

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Ворог продовжує масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Протягом останньої доби росіяни неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах, повідомили в Укренерго.

Унаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Усі відповідальні служби та ремонтні підрозділи працюють, щоб якнайшвидше повертати електроенергію споживачам.

Через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях станом на ранок 17 листопада вимушено застосовуються аварійні відключення.

У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень можна перевірити на сторінці оператора системи розподілу.