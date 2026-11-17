Ворог продовжує масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Протягом останньої доби росіяни неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах, повідомили в Укренерго.
Унаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Усі відповідальні служби та ремонтні підрозділи працюють, щоб якнайшвидше повертати електроенергію споживачам.
Через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях станом на ранок 17 листопада вимушено застосовуються аварійні відключення.
У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень можна перевірити на сторінці оператора системи розподілу.
- У Дніпропетровській області через ранкову російську атаку 700 000 родин залишилися без світла.
- В Укренерго зранку написали, що після масштабних знеструмлень сьогодні вранці енергетики працюють над відновленням електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях.