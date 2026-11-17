Від початку доби російські безпілотники атакували Волинську область. Усі 11 "Шахедів" знищили мобільні вогневі групи.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Жителів закликали не наближатися до уламків і не торкатися їх, а одразу повідомляти про знахідки екстрені служби.