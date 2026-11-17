Від початку доби російські безпілотники атакували Волинську область. Усі 11 "Шахедів" знищили мобільні вогневі групи.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Жителів закликали не наближатися до уламків і не торкатися їх, а одразу повідомляти про знахідки екстрені служби.
- У ніч на 17 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. За даними Повітряних сил, ворог застосував 306 ударних БпЛА, зокрема "Шахед", "Гербера" та "Бандероль", а також балістичні й крилаті ракети.
- Станом на 12:00 українська ППО знешкодила три керовані авіаційні ракети, три безпілотники "Бандероль" і 205 дронів різних типів. Влучання зафіксували на 44 локаціях, інформацію щодо частини ракет і 60 безпілотників уточнювали.