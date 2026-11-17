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У Києві через російську атаку зазнали пошкоджень приміщення Міністерства юстиції.

Про це повідомив очільник Мін’юсту Денис Маслов.

"Сьогодні вночі Росія здійснила черговий масований обстріл України. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення центрального апарату Міністерство юстиції України, Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз", - написав він у фейсбуці.

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Пошкоджено обладнання, техніку та меблі, вибито вікна.

На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Наразі експерти Мін’юсту разом з правоохоронними органами фіксують наслідки обстрілу.

"Ворог прагне паралізувати роботу державних інституцій. Проте Міністерство юстиції продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції. Дякую Силам безпеки й оборони за захист та команді Мінʼюсту за стійкість", - зазначив Маслов.

Фото: Мін'юст