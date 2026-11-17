Йдеться про 300 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння.

Берлін спрямує додаткові 300 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. Кошти мають піти передусім на посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Anadolu Agency.

До нового пакета увійдуть керовані ракети для систем Patriot, зокрема PAC-2 і PAC-3, а також системи IRIS-T і ракети до них. Німеччина також готує інтеграцію ракет IRIS-T у комплекси NASAMS, які Україні передає Норвегія.

Крім того, Берлін надасть нові радарні системи для стеження за повітряною ситуацією, боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотники. Про нові зобов’язання Німеччини мають оголосити на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Пісторіус пояснив потребу в допомозі посиленням російських повітряних атак, зокрема по цивільній та енергетичній інфраструктурі. За його словами, Україні необхідна швидка підтримка ППО напередодні складної зими.