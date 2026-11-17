Президент США Дональд Трамп прибув до Маніли, столиці Філіппін, для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Про це повідомляє The Guardian.
Там він має зустрітися з лідерами країн регіону, а також узяти участь у першій після свого повернення до Білого дому в січні 2025 року зустрічі лідерів “Чотиристороннього діалогу з питань безпеки” (Quad) – об’єднання, до якого входять США, Японія, Індія та Австралія.
Напередодні приїзду Трампа у Манілі відбулися бурхливі протести, було заарештовано сотні людей.
Багато протестувальників висловлювали невдоволення новою ініціативою “Pax Silica”, яку просувають США, і яка стосується сфери штучного інтелекту та критично важливих мінералів.
У межах “Pax Silica” заплановано будівництво технологічного центру в місті Нью-Кларк-Сіті (провінція Тарлак), що розташоване приблизно за 120 км від Маніли.
Мета – зміцнити західні запаси технологій у сфері штучного інтелекту та зменшити “надмірну залежність” від окремих джерел постачання, зокрема, від Китаю. Ініціатива передбачає забезпечення 25 країн-учасниць, які приєдналися до ініціативи, мікрочіпами та критично важливими мінералами.
Критики стверджують, що цей проєкт негативно вплине на водо- та енергопостачання, а також призведе до витіснення представників корінного народу айта.
- Як повідомили в Білому домі, під час перебування в Манілі Трамп планує підписати торговельну угоду з Таїландом.
- Після цього він вирушить до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а на завершення поїздки відбудуться перші в історії тристоронні переговори за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна, присвячені питанням ядерних арсеналів. На них мова буде йти про війну РФ проти України.