Під час протестів було заарештовано сотні людей.

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Президент США Дональд Трамп прибув до Маніли, столиці Філіппін, для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Про це повідомляє The Guardian.

Там він має зустрітися з лідерами країн регіону, а також узяти участь у першій після свого повернення до Білого дому в січні 2025 року зустрічі лідерів “Чотиристороннього діалогу з питань безпеки” (Quad) – об’єднання, до якого входять США, Японія, Індія та Австралія.

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Напередодні приїзду Трампа у Манілі відбулися бурхливі протести, було заарештовано сотні людей.

Багато протестувальників висловлювали невдоволення новою ініціативою “Pax Silica”, яку просувають США, і яка стосується сфери штучного інтелекту та критично важливих мінералів.

Фото: Charles Edmon S Perez/JNA/ZUMA Press Wire Акція протесту корінних народів з регіону Кордильєри проти Трампа у Манілі

У межах “Pax Silica” заплановано будівництво технологічного центру в місті Нью-Кларк-Сіті (провінція Тарлак), що розташоване приблизно за 120 км від Маніли.

Мета – зміцнити західні запаси технологій у сфері штучного інтелекту та зменшити “надмірну залежність” від окремих джерел постачання, зокрема, від Китаю. Ініціатива передбачає забезпечення 25 країн-учасниць, які приєдналися до ініціативи, мікрочіпами та критично важливими мінералами.

Критики стверджують, що цей проєкт негативно вплине на водо- та енергопостачання, а також призведе до витіснення представників корінного народу айта.