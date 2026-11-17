Ухнаагійн Хурелсух заявив, що заперечує усі звинувачення та співпрацюватиме зі слідством.

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух оголосив, що залишить посаду після звинувачень у хабарництві, пов’язаному з державним залізничним проєктом. Він заперечив порушення й заявив, що співпрацюватиме зі слідством.

Про це пише Associated Press.

Колишній мер Улан-Батора Хішгійн Нямбаатар, який належить до іншого крила правлячої Народної партії Монголії, стверджує, що Хурелсух отримав 25 мільйонів доларів у зв’язку з проєктом залізниці.

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У 2019 році, коли Хурелсух був прем’єр-міністром, контракт без конкурентного тендера начебто передали компанії Bodi International, а посадовець отримав від неї гроші. Опозиційна Демократична партія закликала президента піти у відставку.

"Я ніколи не крав у свого народу чи держави", – сказав Хурелсух у зверненні до нації.

Він заявив, що передасть повноваження і стане звичайним громадянином. Водночас відставка набуде чинності лише після затвердження парламентом, який має розглянути це питання пізніше цього тижня. До того часу президентом тимчасово буде спікер парламенту.

Про намір піти з посад також заявили заступник міністра юстиції та внутрішніх справ Монголії і керівник секретаріату Кабінету міністрів, яких також згадували у звинуваченнях. Компанія Bodi International відкинула твердження про хабарі державним посадовцям і назвала їх наклепницькими.