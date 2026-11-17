Cуддя постановив, що запропоновані обмеження є незаконними та підірвуть можливості для міжнародної освіти.

Федеральний суддя США повністю скасував запровадження жорсткіших обмежень щодо тривалості перебування іноземних студентів і журналістів у Сполучених Штатах з метою навчання або роботи, пише France24.

Окружний суддя Денніс Сейлор назвав рішення адміністрації президента Дональда Трампа, яким були запроваджені обмеження, “необґрунтованим і таким, що свідчить про зловживання дискреційними повноваженнями і не відповідає вимогам закону”.

Нові візові правила мали набути чинності у вересні, проте суддя Сейлор тоді тимчасово призупинив їхню дію. Адміністрація Трампа оскаржила це рішення у вищій судовій інстанції.

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Нове рішення судді було ухвалене в рамках судового позову проти Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), поданого коаліцією об'єднань, що представляють інтереси університетів, викладачів та журналістів і виступають проти запроваджених візових обмежень.

У своєму розпорядженні Сейлор зосередився переважно на тому, як нова візова політика вплинула б на іноземних студентів.

За його словами, ця політика “заборонить іноземним студентам проходити тривалі курси навчання – наприклад, ті, що передбачені програмами підготовки докторів філософії (PhD); заборонить їм здобувати спільні наукові ступені, а також змінювати спеціалізацію”.

Згідно із запропонованими новими правилами, іноземцям, які прибувають за студентськими візами, дозволялося б перебувати в країні щонайбільше чотири роки, після вони мали б подавати заяву на продовження терміну перебування. Раніше іноземним студентам дозволялося залишатися в країні протягом усього періоду навчання.

Для іноземних журналістів термін перебування мали обмежити 240 днями (близько восьми місяців) з можливістю подавати запити на продовження перебування на такий самий термін. Досі вони могли перебувати в країні до п’яти років. Для китайських журналістів цей термін мав становити лише 90 днів із можливістю продовження на такий самий період.