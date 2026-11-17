Викривачі передали журналістам понад 15 млн внутрішніх документів Deutsche Bank, пише Financial Times. Як зазначає видання, серед цих файлів є електронне листування, матеріали внутрішніх перевірок, протоколи засідань правління, документи відділу комплаєнсу та чати працівників, які «проливають світло» на кар’єру й стиль керівництва генерального директора Крістіана Зевінга. Він є давнім співробітником банку, який очолив його у 2018 році. Йому широко приписують заслугу у виведенні банку, що неодноразово опинявся в центрі скандалів, із кризового стану та забезпеченні рекордних прибутків.

Однак документи свідчать, що він наполягав на більшому прийнятті ризиків, різко критикував роботу відділу комплаєнсу та приховував від акціонерів частину проблем банку.

Як пише Bloomberg, акції Deutsche Bank AG впали після повідомлень про те, що банк провів 582 млн доларів підозрілих платежів, пов’язаних із покійним Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини, а також намагався розширити свій бізнес у Росії до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Це найбільше падіння з березня.

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Розслідування Inside Deutsche Bank також виявило бухгалтерські маніпуляції, фінансову звітність, що межує з введенням в оману, та раніше невідомі подробиці про зв’язки банку з засудженим за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейном і президентом США Дональдом Трампом.

Журналісти FT разом із понад 200 колегами з різних країн світу та десятків медіа опрацювали документи, що датуються початком 2010-х років. Серед партнерів розслідування – Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times і Paper Trail Media.

Розслідування координувала південноафриканська неприбуткова організація Barracuda Media за технічної підтримки німецького Центру даних і досліджень (DARC).

Особливе занепокоєння у двох викривачів викликали зв’язки Deutsche Bank з олігархами та російськими грошима. Саме це, зокрема, спонукало їх скопіювати масив інформації та передати його індійському журналісту Джосі Джозефу й південноафриканській журналістці Хадії Шаріф.

У 2021 році Deutsche Bank уклав із Міністерством юстиції США угоду про відкладене кримінальне переслідування. Лише цього року німецькі правоохоронні органи тричі проводили обшуки в банку.

З 2012 року Deutsche Bank виплатив 18,6 млрд євро для врегулювання претензій щодо ймовірних порушень і судових спорів, пов’язаних із низкою скандалів. Серед них – маніпуляції на ринку, відмивання російських грошей, слабкий внутрішній контроль, неналежний продаж фінансових продуктів і надання неправдивої інформації.

FT також повідомила, що в березні 2017 року Deutsche Bank випадково надіслав податкові декларації президента США Дональда Трампа сторонній особі. Зевінг знав про цей інцидент. За даними видання, працівник банку, який відповідав за обслуговування клієнтів, помилково надіслав бухгалтеру одного з клієнтів податкові документи за підсумками року щодо 1586 рахунків, серед яких був і рахунок Трампа. Бухгалтер повідомив про помилку банк і видалив файл.

У Deutsche Bank заявили, що питання, порушені у викрадених документах, «стосуються подій, які відбувалися багато років тому, а в деяких випадках – до двох десятиліть тому. За потреби ці питання розглядалися свого часу та обговорювалися з регуляторами».

Крім того, у банку повідомили, що з 2019-го до 2025 року інвестували 7 млрд євро в удосконалення систем контролю. За їхніми словами, прогрес визнали ринок, ключові регулятори та наглядові органи, а також клієнти й інші зацікавлені сторони.