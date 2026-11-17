Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд оголосив про перший пакет санкцій проти ізраїльських компаній, причетних до планування та будівництва незаконних поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.

Як пише The Guardian, обмеження стосуються восьми будівельних компаній, підприємств із розвитку нерухомості та архітектурних фірм, які брали участь у створенні житла й громадської інфраструктури в поселеннях. Заходи мають позбавити ці компанії фінансування, хоча залежність їхнього бізнесу від британських коштів ще належить з’ясувати.

Крім того, Лондон запровадив санкції проти праворадикальної ізраїльської активістської організації, яка намагалася блокувати доставку гуманітарної допомоги до сектора Гази. Мілібенд заявив, що Велика Британія не стоятиме осторонь, поки блокування допомоги поглиблює страждання мирного населення.

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У британському МЗС наголосили, що нинішній уряд Ізраїлю не лише не припиняє будівництво незаконних поселень, а й сприяє йому. За чотири роки його роботи було схвалено більше поселень, ніж за попередні 20 років. Санкції оголосили незадовго до розподілу тендерів на будівництво великого поселення E1 на Західному березі.

Мілібенд також нагадав про рішення Лондона розширити глобальний санкційний режим за порушення прав людини та підготувати заходи для заборони торгівлі товарами з незаконних поселень. Водночас британський уряд заявляє про готовність співпрацювати з новим урядом Ізраїлю та Палестинською адміністрацією задля досягнення тривалого миру й безпеки для обох народів. Імовірний майбутній прем’єр-міністр Ізраїлю Гаді Айзенкот раніше заявляв, що планує жорсткіше реагувати на насильство з боку поселенців, ніж Біньямін Нетаньягу.

Окремо британське МЗС звернуло увагу на гуманітарну ситуацію в Газі. Через катастрофічні повені майже 4 тисячі домогосподарств залишилися без житла, а 1,4 мільйона людей мешкають у наметах або тимчасових укриттях. За даними ООН, за межами сектора перебувають понад 150 тисяч наметів і 300 тисяч брезентових покриттів, готових до доставки, однак Ізраїль не дозволяє їх ввезти. Також заблоковано постачання деревини, необхідної для облаштування екстрених укриттів.

Ізраїльський уряд пояснює обмеження необхідністю не допустити, щоб ХАМАС отримував товари подвійного призначення, які можуть бути використані для атак на Ізраїль. Суперечка щодо таких товарів і закритих пунктів пропуску до Гази триває понад два роки.