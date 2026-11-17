Дозвіл одруженим чоловікам бути католицькими священниками може викликати розбіжності в Церкві, впевнений понтифік.

Папа Лев XIV заявив, що поки не збирається змінювати церковні правила, які передбачають целібат для більшості католицьких священників.

Про це понтифік сказав журналістам під час перельоту до Рима після 12-денної поїздки країнами Південної Америки, пише Reuters.

На його думку, дозвіл одруженим чоловікам служити може загострити розбіжності в Церкві, тому зараз він зосереджений на її єдності.

Водночас Лев XIV не відкинув, що в майбутньому правила можуть змінитися. Він пояснив, що хоче дати католикам час визначити пріоритети Церкви та вирішити, як найкраще працювати над ними.

Контекст

Дискусія про висвячення одружених чоловіків триває десятиліттями. Прихильники такої можливості вважають, що це допомогло б залучити більше священників і подолати їхню нестачу, зокрема у віддалених районах Амазонії. Раніше єпископський саміт у Ватикані просив папу Франциска розглянути таку зміну, однак він не став її запроваджувати.