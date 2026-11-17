Вашингтон посилив обмеження на віддалений доступ до чипів та серверів, призначених для штучного інтелекту.

Китай пригрозив вжити заходів у відповідь проти США після того, як Вашингтон посилив обмеження на віддалений доступ до чипів та серверів, призначених для штучного інтелекту.

Під час пресконференції речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін вживе “необхідних заходів” для захисту власних інтересів, пише The Guardian.

“США неодноразово надмірно розширювали поняття національної безпеки, зловживали механізмами експортного контролю і навіть втручалися у нормальну торговельну та технологічну співпрацю Китаю з іншими країнами, безпідставно стримуючи розвиток високотехнологічних галузей Китаю”, – зазначив Го.

Реклама

Як повідомляє агентство Reuters, Го також назвав дії США типовим прикладом економічного примусу, що суперечить домовленостям, досягнутим між двома країнами.

Раніше Міністерство торгівлі США обмежило віддалений доступ до передових чипів для штучного інтелекту для компаній у Сінгапурі, Таїланді, Малайзії, Індонезії та Бразилії.

Цей захід усуває прогалину, яка дозволяла китайським компаніям отримувати доступ до новітніх американських технологій через центри обробки даних, розташовані в інших азійських країнах.

Ситуація для Пекіна ускладнюється тим, що це нове “проміжне остаточне правило” набуває чинності саме тоді, коли Дональд Трамп готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч має відбутися в четвер у Шеньчжені – місті, яке цього тижня приймає саміт АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).