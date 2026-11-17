Державний управитель узяв під контроль телеканал і новинний вебсайт, проте друкована газета залишилася поза його контролем.

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Порожні сторінки – як протест проти поліцейської операції щодо опозиційної газети Sozcu, 2017 рік

Сьогодні зранку поліція провела обшук у стамбульській штаб-квартирі опозиційного телеканалу Sozcu TV у Туреччині.

Про це повідомила медіагрупа в соціальній мережі X, пише DW.

Правоохоронці затримали адміністраторів, а керівником каналу призначили державного управителя.

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Ще до світанку телеканал опублікував допис про те, що поліція проводить обшук у будівлі на підставі судового рішення.

“Поліція проводить обшук у будівлі Sozcu за рішенням суду. Будівлю оточено”, – зазначили медійники.

Sözcü TV ve https://t.co/KFeTyxhyIn'ye Kayyum Atandı https://t.co/oSyX0wDRZX — SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) November 17, 2026

За інформацією медіагрупи, державний управитель узяв під контроль телеканал і новинний вебсайт, проте друкована газета залишилася поза його контролем.

Після рейду регулярні випуски новин було припинено, а натомість показали документальний фільм.

Опівдні телеканал відновив звичний формат мовлення, згадавши про рейди лише на початку ефіру. Ведуча новин телеканалу Дамла Доган Тунчел написала у соцмережах, що канал оскаржив це рішення й очікує на вердикт суду. “Тим часом мовлення триватиме зі звичайними випусками новин”, – сказала вона.

Головна прокуратура Стамбула заявила, що дії стосовно телеканалу Sozcu TV були частиною розслідування щодо ймовірних порушень турецького законодавства про боротьбу з фінансуванням тероризму.

У прокуратурі стверджували, що телеканал мав можливі зв’язки з мережею, яку очолював релігійний діяч Фетхуллах Ґюлен, що мешкав у США і помер у 2024 році. Турецька влада звинувачувала Гюлена в організації невдалої спроби військового перевороту у 2016 році.

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Адвокат Sozcu Media Group Ерсан Баркін заявив, що рейди були здійснені у зв'язку зі справою 2016 року, яку Верховний суд Туреччини раніше відхилив, не знайшовши доказів злочинного наміру чи правопорушень.

Анкара придушує опозиційні новинні канали

Цей крок став черговим актом придушення критично налаштованих традиційних ЗМІ в Туреччині. Місяць тому поліція здійснила рейд на Halk TV – найпопулярніший у країні новинний телеканалі призначила там зовнішнього керівника. Відтоді вихід новинних програм на цьому каналі призупинено.

Інший опозиційний новинний телеканал, TELE1, також зазнав рейду та перейшов під контроль влади, а його власника Мердана Янардага ув’язнили за звинуваченням у шпигунстві.

За останнє десятиліття уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана взяв під свій контроль більшу частину медіапростору, зокрема телевізійні канали.

Хоча критично налаштовані голоси були витіснені в інтернет-простір, Halk TV та Sozcu TV залишалися важливими опозиційними майданчиками на телебаченні.