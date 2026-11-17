У Чернівецькій області внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС України.
Після влучання на місці обстрілу виникла пожежа площею 250 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували загоряння.
За даними ДСНС, загиблих і травмованих унаслідок атаки немає. Інших подробиць про пошкодження наразі не повідомляли.
- У ніч на 17 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. За даними Повітряних сил, ворог застосував 306 ударних БпЛА, зокрема "Шахед", "Гербера" та "Бандероль", а також балістичні й крилаті ракети.
- Станом на 12:00 українська ППО знешкодила три керовані авіаційні ракети, три безпілотники "Бандероль" і 205 дронів різних типів. Влучання зафіксували на 44 локаціях, інформацію щодо частини ракет і 60 безпілотників уточнювали.