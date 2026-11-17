Інформації про потерпілих не надходило.

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У Чернівецькій області внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС України.

Після влучання на місці обстрілу виникла пожежа площею 250 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували загоряння.

За даними ДСНС, загиблих і травмованих унаслідок атаки немає. Інших подробиць про пошкодження наразі не повідомляли.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України